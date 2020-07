Calciomercato Napoli, rinnovi Gattuso e Callejon: parla Giuntoli

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli parla dei rinnovi di Gattuso e Callejon prima della partit contro il Milan

Nessun problema per Gattuso, in attesa di Callejon: questa la sintesi delle dichiarazioni di Cristiano Giuntoli prima di Napoli-Milan. Il direttore sportivo degli azzurri ha parlato a ‘Sky’ nel pre partita soffermandosi sulle situazioni contrattuale dell’allenatore dei partenopei: “E’ ovviamente emozionato nel giocare contro il Milan: vive in questo modo tutte le gare, questa in modo particolare. Con lui affronteremo a fine stagione le questioni contrattuali. Non ci sono problemi: lui vuole rimanere e noi vogliamo che resti”.

Discorsi diverso per Callejon: “Questa è casa sua, deciderà lui cosa fare”. Infine, sulla stagione: “Dobbiamo continuare così, anche se non sarà facile. Non pensavamo di poter tornare a questi livelli così presto”.