Il calciomercato Inter studia il piano anti Juventus, dal sogno Messi all’incubo cessioni eccellenti

“Il secondo è il primo dei perdenti”. Antonio Conte lo ha detto dopo Inter-Fiorentina, conscio che lo Scudetto è sempre più vicino alla Juventus, nonostante i tanti passi falsi di Sarri. Il tecnico pugliese progetta quindi l’Inter del futuro, che avrà l’obiettivo di diventare stabilmente l’anti Juve del torneo italiano superando il Napoli, di fatto unica concorrente che negli scorsi anni ha lottato per il vertice. Non solo grandi nomi in entrata, alcuni giocatori eccellenti potrebbero lasciare il club milanese nella prossima sessione di calciomercato. Con i loro eventuali addii arriverebbero i fondi necessari per imbastire trattative importanti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro delle notizie più calde sul mondo nerazzurro: dal sogno Messi alle cessioni di Brozovic, Skriniar o Lautaro Martinez, il punto di mercato sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo e Messi: scelta fatta | Futuro già scritto

Calciomercato Inter, sogno Messi: le ultime

Messi all’Inter è un vecchio sogno morattiano ma ormai ricorre con cadenza più o meno regolare anche con la nuova proprietà. Così, è bastata l’indiscrezione su una operazione immobiliare a Milano per far scatenare le nuove voci: il padre di Messi compra casa nel capoluogo lombardo, i tifosi nerazzurri sognano, le voci tornano. L’eventuale operazione, del resto, è molto difficile ma alcuni elementi favoriscono le residue speranze: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 tra Messi e il Barcellona non arriva, il giocatore da mesi ha mostrato malumore per i risultati della squadra e alcune scelte dirigenziali. Inoltre, i nerazzurri sembrano aver riacquisito un certo fascino internazionale, nonché la capacità (anche economica) di attrarre talenti come Lukaku ed Eriksen. L’Inter potrebbe dunque proporre a Messi un super contratto da 50 milioni di euro a stagione: Marotta farebbe leva anche sui problemi con il fisco spagnolo registrati dalla sua famiglia, oltre che sull’incentivo del Decreto Crescita. Il sogno è molto difficile, ma Suning resta alla finestra sperando di tramutarlo in realtà.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, caos Barcellona: Messi e compagni hanno scelto il nuovo Zidane

Inter, Brozovic e Skriniar sul mercato: i dettagli

Per finanziare un grande mercato, soprattutto in tempo di Coronavirus, servono anche grandi cessioni. Conte avrebbe dunque inserito Skriniar e Brozovic nella lista dei possibili partenti: entrambi sono reduci da un periodo difficile e non sembrano più centrali nel progetto nerazzurro. La dimostrazione sarebbe arrivata nella recente partita contro la Fiorentina, durante la quale i due sono stati lasciati in panchina. Il segnale del tecnico verso Marotta sarebbe inequivocabile: metterli sul mercato per finanziare i grandi acquisti. La loro valutazione si aggira sui 60 milioni di euro e gli estimatori non mancano: in Premier League, sul centrocampista ci sono principalmente Chelsea, Tottenham e Liverpool, mentre il difensore fa gola a Manchester City, United e, in Francia, al PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via libera Skriniar | Fissato il prezzo

Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez: le ultime

Altro talento al centro di molteplici indiscrezioni tra permanenza e addio è Lautaro Martinez. Conte vorrebbe tenerlo e Marotta ha confermato questa idea, ma l’interesse del Barcellona resta concreto. I catalani starebbero studiando l’assalto a fine stagione nonostante la clausola rescissoria da 111 milioni di euro sia scaduta a inizio luglio. L’idea di giocare nel club del connazionale Messi lo tenta più dell’ipotesi Manchester City, ma la dirigenza interista avrebbe pronta la contromossa: rinnovo con ingaggio da 5,5 milioni di euro all’anno. Se Brozovic e Skriniar sembrano sacrificabili, infatti, Lautaro è ritenuto fondamentale in virtù dell’ottima stagione vissuta accanto a Lukaku. Tra l’incubo cessioni e il grande sogno Messi, dunque, l’Inter studia il piano per avvicinarsi alla Juventus. Il suo appeal internazionale è di nuovo forte, come del resto dimostrano le dichiarazioni di Martinez Quarta ai nostri microfoni: “Chiunque vorrebbe giocare con Milan o Inter”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, per Sanchez spunta uno scambio

Inter, sospiro di sollievo per Conte | Le ultime su de Vrij

Calciomercato Inter, colpo Emerson Palmieri | Arrivano conferme!