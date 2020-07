Calciomercato Inter, Messi compra casa a Milano: i nerazzurri sognano

Torna di moda il possibile addio di Messi al Barcellona: a riaccendere le voci di mercato è il padre Jorge, che starebbe comprando casa a Milano

L’insoddisfazione di Lionel Messi per la stagione del Barcellona è apparsa in maniera inequivocabile negli ultimi match. Il linguaggio del corpo della ‘Pulga’ negli ultimi incontri della Liga, che hanno decretato la vittoria del Real Madrid, era quello di un uomo arrabbiato. I gesti si sono tramutati poi in parole, con le quali l’argentino ha espresso il proprio disappunto su quanto ha fatto il club blaugrana in stagione. Si è tornato, quindi, a parlare di un possibile addio di Messi alla Catalogna. Le voci di mercato sono iniziate a causa di un’operazione immobiliare intrapresa dal padre del numero ’10’ blaugrana.

Calciomercato, ipotesi di addio per Messi | Il padre compra casa a Milano

Secondo quanto rivelato da ‘Radio Rai’, il padre di Lionel Messi starebbe per concludere un’operazione immobiliare a Milano. È bastata questa notizia per riaccendere le voci di mercato su un possibile approdo della ‘Pulga’ all’Inter. La proprietà nerazzurra potrebbe tentare un trasferimento sulla falsa riga di quanto realizzato dalla Juventus con Cristiano Ronaldo. Al momento, l’acquisto di un immobile nel capoluogo lombardo di Jorge Messi non sembra collegato ad un trasferimento del figlio. Il padre del Pallone d’Oro, che ne cura gli interessi, sembra essere solamente intenzionato a trasferirsi in Italia e nei prossimi giorni è atteso a Milano, per concludere l’acquisto di un immobile in un prestigioso quartiere meneghino.

RM

