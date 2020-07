Serie A, Udinese-Juventus 2-1: Fofana rimanda la festa scudetto

L’Udinese rovina i piani della Juventus, ribaltando il risultato alla Dacia Arena: a de Ligt rispondono Nestorovski e Fofana, festa scudetto rimandata

La Juventus si arena alla ‘Dacia Arena’: rimandata la festa scudetto per i bianconeri. All’1-0 di de Ligt negli ultimi minuti del primo tempo risponde l’incornata di Nestorovski ad inizio ripresa ed il goal di Fofana al termine del match. La compagine guidata da Maurizio Sarri spreca il primo match point per lo scudetto: per la vittoria aritmetica del campionato, tutto rimandato alla prossima giornata. Domenica sera arriverà la Sampdoria all’Allianz Stadium. Quella contro i friulani è una Juventus lenta e macchinosa, protagonista di una prestazione offensiva sterile ed inefficace. Non a caso l’unica rete dei bianconeri è arrivata da un tiro dalla distanza di de Ligt. Il centrale olandese ha anticipato gli avversari su una respinta e ha inchiodato Musso con un potente tiro ad incrociare.

Dopo essere entrati negli spogliatoi sotto di una rete, l’Udinese ha approcciato la ripresa con un altro piglio. Sono bastati 10′ minuti ai padroni di casa prima di trovare il pareggio con Nestorovki. L’attaccante macedone ha aggredito alle spalle la difesa della Juventus, sfruttando un ritardo di Alex Sandro nel rientro, ed ha battuto Szczesny con un grande colpo di testa. Nel finale di partita, Fofana ha portato a spasso l’intera difesa della Juventus ed ha segnato un gol pesantissimo in chiave salvezza. I bianconeri sono stati beffati dall’Udinese, che vince contro la capolista e scaccia l’incubo retrocessione.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 69, Roma 61, Milan 59, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 46, Fiorentina 43, Bologna 43, Parma 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Udinese 39, Torino 38, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.

RM

