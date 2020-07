Coronavirus, caos Fuenlabrada: altri cinque contagiati, 14 in totale

Peggiora la situazione in casa Fuenlabrada, altri cinque elementi del club risultano contagiati al COVID-19 dopo i test effettuati oggi

Continua a preoccupare il caso Fuenlabrada in Spagna, che ha paralizzato il finale della Segunda Division (e che causerà un’interminabile battaglia legale tra Liga e squadre coinvolte). Altri quattro giocatori e un impiegato del club risultano contagiati al COVID-19 dopo i test effettuati oggi, come comunicato ufficialmente dalla società.

Il match tra i madrileni e il Deportivo è stato rinviato a data da destinarsi lunedì scorso a causa dei sei casi di coronavirus registrati tra la squadra ospite, che è rimasta bloccata a La Coruña in isolamento causando enormi polemiche.

Un altro calciatore e tre impiegati del club, infatti, non avevano partecipato alla spedizione proprio perché risultati positivi, e secondo le istituzioni galiziane e i dirigenti delle altre società la scelta più saggia sarebbe stata non muoversi dalla comunità autonoma di Madrid. La vicenda promette un’interminabile telenovela (diverse squadre vogliono annullare i match disputati lunedì perché venuto meno il criterio della contemporaneità) mentre il ‘Fuenla’, con 14 contagiati in totale, resta in quarantena in Galizia.