Rivoluzione in casa Barcellona: dalla Spagna parlano di un nuovo allenatore a sorpresa, eletto addirittura dallo spogliatoio

Il Barcellona è una polveriera. La Liga persa e e consegnata in qualche modo al Real Madrid non ha fatto altro che alimentare malumori e voci di calciomercato, anche se Bartomeu ha sostanzialmente confermato Quique Setien anche per la prossima stagione. Ma le critiche di Lionel Messi non sono cadute nel vuoto, dal momento che in tanti nello spogliatoio pensano a un cambio di allenatore. E avrebbero scelto già il nome giusto, che farebbe anche risparmiare la società, visto che in ogni caso la dirigenza blaugrana non avrebbe reperito nomi all’altezza.

Calciomercato, Setien verso l’addio al Barcellona: la squadra sceglie Kluivert

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il nome eletto dai giocatori del Barcellona per raccogliere l’eredità di Setien sarebbe Patrick Kluivert. L’ex attaccante azulgrana (122 gol in 256 presenze con i catalani) ora è il responsabile della cantera del Barça, anche se in ogni caso ha già ricoperto il ruolo di tecnico. Per Messi e il resto della squadra Kluivert, papà dell’attaccante della Roma Justin, sarebbe l’uomo ideale per conoscenza dell’ambiente, preparazione e leadership. Inoltre, ha un rapporto molto buono con i senatori e conosce alla perfezione i talenti del settore giovanile. Per il Barcellona potrebbe essere il nuovo Zidane e il cambio potrebbe avvenire addirittura prima del Napoli.