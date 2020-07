Il futuro di Setien è sempre più lontano da Barcellona e oggi è prevista una riunione molto importante con Bartomeu

La sconfitta interna contro l’Osasuna ha consegnato la vittoria della Liga al Real Madrid e ha gettato altra benzina sul fuoco in casa Barcellona. Il durissimo sfogo di Messi non è passato inosservato e la posizione di Quique Setien è in bilico anche in vista dell’impegno di Champions League contro il Napoli. Secondo ‘Mundo Deportivo’, nella giornata di oggi ci sarà una riunione tra l’ex allenatore del Betis e Bartomeu. Anche se lo scenario di un allontanamento immediato appare al momento complicato, il quotidiano catalano sottolinea come all’interno del club nessuno riesca a garantire la presenza del tecnico per la sfida dell’8 agosto. Una situazione a dir poco complicata che potrebbe portare a decisioni drastiche. Nelle scorse settimane, alcuni media spagnoli hanno addirittura parlato di un’ipotesi Allegri in presenza di un esonero immediato di Setien.

