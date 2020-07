Barcellona, Messi ‘tuona’: “Siamo deboli, così perderemo anche col Napoli”

Parole forti di Leo Messi dopo la sconfitta casalinga con l’Osasuna e la conquista della Liga da parte del Real Madrid. L’argentino ha parlato anche di Champions in vista della sfida col Napoli

Leo Messi ha criticato duramente la squadra dopo il ko casalingo con l’Osasuna e la conseguente vittoria della Liga da parte degli storici rivali del Real Madrid. “Siamo deboli e discontinui – l’attacco del fuoriclasse nonché capitano del Barcellona – abbiamo lasciato per strada tanti punti”.

Poi l’argentino ha fatto riferimento alla Champions, dando speranze al Napoli di Gattuso che sarà l’avversario al ‘Camp Nou’ nel ritorno degli ottavi dopo l’1-1 del ‘San Paolo’: “Serve molta autocritica, così non andiamo lontano in Champions. Parliamo di una competizione che riparte da zero – ha sottolineato dopo la partita – Vogliamo portare a casa la coppa e per farlo dobbiamo vincere quattro partite. Ma dobbiamo anche guardarci negli occhi, parlare e capire cosa non sta funzionando. Perché se continuiamo a giocare in questo modo, perderemo anche con il Napoli”.

