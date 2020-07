Il Barcellona pronto a rilanciare per il colpo Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe però restare a Milano: il club lavora al rinnovo da 5,5 milioni a stagione

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. Il club blaugrana sarebbe pronto a ritornare sotto per l’attaccante argentino, la cui clausola da 111 milioni di euro è scaduta lo scorso 7 luglio. La dirigenza del Barça non si arrende e sarebbe sempre ossessionata dal colpo Lautaro come rivelato dal ‘Chiringuito TV’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rilancio Barcellona per Lautaro Martinez: nuova offerta

Inter, il piano rinnovo per Lautaro Martinez

I catalani potrebbe così riprovare un nuovo assalto a fine stagione, anche se la trattativa con l’Inter rimane complicata malgrado il desiderio del ‘Toro’ di giocare al fianco del connazionale e idolo Messi, preferendo il Barcellona al Manchester City in caso d’addio ai nerazzurri. Intanto – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – Marotta e Ausilio a fine stagione proporranno il rinnovo di contratto a Lautaro, attualmente in scadenza nel 2023. All’ex Racing verrebbe proposto un ingaggio da 5,5 milioni all’anno. Con la possibile permanenza dell’argentino a Milano, l’Inter dovrà rivedere i piani sul fronte cessioni e non sarebbe da escludere il sacrificio di qualche altro big. Primi indiziati Skriniar e Brozovic, deludenti soprattutto nelle ultime uscite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro: assalto al Napoli!