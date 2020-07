Lautaro Martinez continua ad essere in orbita Barcellona. Con un suo eventuale addio si potrebbe puntare su Fabian Ruiz

Il futuro di Lautaro Martinez continua a tenere banco. Non è un segreto che l’attaccante argentino sia il primo nome sulla lista del Barcellona per rafforzare il pacchetto offensivo. La trattativa vive un momento di stallo ma dalla Spagna continuano ad essere ottimisti. Secondo Don Balon la distanza che separa i blaugrana dal centravanti sarebbe di soli 20 milioni di euro.

Il noto portale spagnolo si porta oltre, riportando come l’Inter spenderebbe i soldi incassati dalla cessione di Lautaro Martinez. L’idea sarebbe quella di puntare su un centrocampista di livello e il profilo che più stuzzica la fantasia di Antonio Conte sarebbe quello di Fabian Ruiz.

Inter, colpo Fabian: ostacolo De Laurentiis

Trattare con Aurelio De Laurentiis però non è certo facile, soprattutto per un giocatore che è davvero vicino alla firma. Come anticipato da Calciomercato.it, Fabian è pronto a legarsi al Napoli fino a 2025, andando a guadagnare circa 5 milioni di euro netti più bonus. Quasi certamente verrà inserita una clausola rescissoria ma che potrebbe essere superiore ai 100 milioni di euro. C’è ottimismo in casa azzurra, non proprio una buona notizia per l’Inter. Proprio per questo l’operazione appare davvero complicata. Ricordiamo che Fabian Ruiz piace parecchio anche a Barcellona e Real Madrid.

