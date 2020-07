Calciomercato Inter e Milan, spunta l’opportunità dalla Premier League: un top player in uscita dal Manchester United, parte il derby

Gli intrecci di calciomercato possono portare in Serie A calciatori importanti. L’occasione per le squadre nostrane arriva dall’Inghilterra e precisamente dal Manchester United. I ‘Red Devils’ si avvicinano sempre di più a Jadon Sancho, l’intesa con il Borussia Dortmund può essere trovata ma trattandosi di un colpo a tre cifre il club inglese avrà necessità di operare delle cessioni. Secondo il ‘Sun’, in uscita c’è Jesse Lingard, che sta trovando ormai pochissimo spazio nelle rotazioni di Solskjaer. Il centrocampista sarebbe, stando agli inglesi, particolarmente appetito sia dal Milan che dall’Inter. Il classe 1992 potrebbe rilanciarsi in Serie A ed essendo in scadenza di contratto nel 2021 potrebbe essere acquistato a cifre accessibili, tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’Inter potrebbe essere avvantaggiata avendo già buoni rapporti con lo United dopo l’operazione Lukaku e con i discorsi in corso per Alexis Sanchez.

