Calciomercato Inter, il Barcellona torna a farsi sotto per Lautaro Martinez: in arrivo una nuova proposta, cifre e modalità dell’affare

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e continua a spingere per l’acquisto del ‘Toro’ dall’Inter. I nerazzurri per il momento non recedono dalla valutazione di 111 milioni di euro dell’attaccante argentino, i blaugrana nonostante le recenti difficoltà economiche appaiono ancora piuttosto determinati. Perciò, potrebbero rilanciare con una nuova offerta che preveda una doppia contropartita. I nomi sono quelli di Junior Firpo e di Arturo Vidal, che potrebbero essere valutati rispettivamente 25 milioni e 15 milioni di euro, con una proposta cash da parte del Barça intorno ai 70 milioni di euro. Valutazioni orientative che si confermano rispetto al recente passato, l’Inter potrebbe accettare per regalare a Conte un centrocampista gradito e un esterno mancino di livello. Al momento per quanto riguarda Firpo si seguono altre piste, ma qualora dovessero rivelarsi troppo complicate si potrebbe alla fine decidere di virare sul dominicano naturalizzato spagnolo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, duello per Zaniolo: il vantaggio dei nerazzurri

Calciomercato Inter, addio Lautaro e tentazione Immobile | Come cambia l’attacco