Calciomercato Juventus e Inter, le due squadre di affrontano per Zaniolo: per il talento della Roma i nerazzurri hanno un’arma in più

La Juventus e l’Inter si affrontano in campo nel finale di stagione per la volata scudetto, ma anche sul mercato, dove gli ex colleghi Paratici e Marotta sono pronti a sfidarsi per numerosi profili. ‘Tuttosport’ in particolare fa il punto su Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma fa gola sia ai bianconeri che ai nerazzurri, Paratici si sta tenendo in contatto con Fienga. Juve che vorrebbe uno scambio, Roma che non è entusiasta davanti alle cifre dell’operazione Bernardeschi e preferirebbe il pagamento cash. I piemontesi pensano ancora di inserire Romero nella trattativa, diversamente per racimolare i 50-60 milioni richiesti dovrà procedere ad alcune cessioni. L’Inter al momento appare in seconda fila, ma attenzione. L’assalto nerazzurro potrebbe partire in ragione del 15% che spetta al club sulla rivendita del giocatore. Vale a dire, circa 7-8 milioni di ‘sconto’ garantito, che potrebbero fare la differenza e agevolare Marotta nell’assalto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Zaniolo vuole lasciare la Roma: aumentano i malumori

Calciomercato Juventus, dalla Francia: contatti per Lacazette | Sì del giocatore