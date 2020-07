Zaniolo sembra sempre più distante dalla Roma e le ultime uscite non hanno fatto che aumentare i malumori. Intanto la Juventus osserva alla finestra

Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box, Nicolò Zaniolo sta riassaporando il campo facendosi trovare già in discreta forma. Il giovanissimo fantasista della Roma è infatti anche già andato a segno senza farsi mancare persino un battibecco con Mancini che ha fatto molto discutere nelle scorse ore. Un piccolo tassello che come sottolineato da ‘Sportmediaset’ ha contribuito ad aumentare i malumori del ragazzo che nonostante a parole dica di essere innamorato della Roma, sembra avere la seria intenzione di cambiare aria. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Su di lui sempre vigile la Juventus che non lo ha mai perso di vista. Proprio il fatto di essere a conoscenza dell’interesse bianconero non fa altro che aumentare la voglia di Zaniolo di trasferirsi in una società che possa garantirgli di disputare la Champions League.

