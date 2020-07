Zaniolo ripreso da Mancini, anche Fonseca gli tira le orecchie dopo Roma-Verona. La Juventus resta in agguato per il giovane trequartista

La Roma vince nuovamente contro il Verona, senza qualche tensione però nel post-partita. Animi accessi tra Mancini e Zaniolo, con il difensore ex Atalanta che ha ripreso il giovane fantasista per non aver rincorso un avversario durante la gara. Nelle interviste al termine del match è poi arrivata anche la tiratura d’orecchie per Zaniolo da parte di Fonseca, che ha dato ragione a Mancini in riferimento all’episodio incriminato: “Sono con lui, Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e in questa occasione non lo ha fatto“.

Juventus, colpo Zaniolo: nubi sul futuro alla Roma

Parole che riaccendono il tormentone sul futuro del numero 22, rientrato da poco in campo dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso gennaio. Il rimprovero di Mancini e le dichiarazioni di Fonseca non avranno certamente fatto piacere a Zaniolo, che continua ad essere nei desideri di Paratici per rinnovare il reparto offensivo della Juventus. La Roma in questo momento non vorrebbe privarsi dell’ex Inter e darebbe il via libera alla cessione soltanto di fronte ad un’offerta pesante superiore ai 60 milioni di euro. Decisiva sarà anche la volontà di Zaniolo, che dopo l’ultimo episodio potrebbe anche riflettere su un possibile addio già questa estate ai giallorossi.

Il 21enne trequartista ha rinnovato un anno fa fino al 2024 con la Roma e oltre alla Juventus è nei radar anche di Inter, Real Madrid e Tottenham.

