Roma-Verona, Fonseca dà ragione a Mancini: “Zaniolo deve fare di più”

Le parole dell’allenatore Paulo Fonseca al termine di Roma-Verona: il tecnico ha rimproverato Zaniolo, criticandolo apertamente

Paulo Fonseca ha parlato a ‘Sky’ dopo Roma-Verona commentando positivamente la prestazione della squadra, ma rimproverando Zaniolo. “Abbiamo vinto bene. Potevamo chiudere la partita, abbiamo avuto 6-7 palle gol, ma difensivamente abbiamo fatto bene e il Verona non è stato pericoloso. Nel secondo tempo avevamo più spazio per il contropiede ma non era facile giocare contro una squadra che pressava molto”.

MANCINI VS ZANIOLO – In riferimento ad un battibecco tra Mancini e Zaniolo con il difensore che ha rimproverato il compagno di squadra che non ha rincorso un avversario, Fonseca spiega: “Mancini ha sempre un grande atteggiamento: sono con lui, Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non lo ha fatto. I giocatori devono aiutare la squadra, penso che Zaniolo deve capire che quando entra deve prima lavorare per la squadra. Oggi non mi è piaciuto. Tutti devono lavorare prima per la squadra: non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.

KOLAROV – “Mi è piaciuto molto in difesa”.