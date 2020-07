Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: la decisione del club

Il talento giallorosso è richiesto da Inter e Juventus, ma la società ancora di Pallotta ha altri piani per fare cassa e sistemare i conti. Al momento, quindi, il classe ’99 è ritenuto intoccabile

Definirlo intoccabile può apparire forse azzardato. Ma sta di fatto che al momento la Roma non ha intenzione di ascoltare offerte per Nicolò Zaniolo. Le volontà, poi, combaciano: anche il talento classe ’99, seguito da Inter e Juventus, intende proseguire la sua carriera nella Capitale. Nei piani del club giallorosso sono altri, quindi, i giocatori che dovrebbero permettere alla società di fare cassa in questa sessione di calciomercato. Eccoli: Under, Kluivert, Schick. Verranno tra l’altro ascoltate offerte per Pau Lopez, Diawara, Dzeko e forse Veretout, mentre sarà complicatissimo piazzare gli altri esuberi di lusso, a partire da Pastore. Intanto ieri Zaniolo ha fatto parlare di sé per il battibecco con Mancini. Uno screzio commentato anche dal tecnico Fonseca, al termine della vittoria dell’Olimpico contro il Verona di Juric: “Mancini ha ragione, ha fatto bene a sgridare Zaniolo. Nicolò deve aiutare la squadra quando entra”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Juventus, dubbi su Sarri e Conte: stesso obiettivo per la panchina

Pes 2021, Inter e Milan come la Juventus a Fifa: ecco i loro nomi