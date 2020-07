Pes 2021, Inter e Milan come la Juventus a Fifa: ecco i loro nomi

Nel nuovo Pes 2021, Inter e Milan saranno senza licenza e i club non avranno i propri nomi: saranno Lombardia NA e Milano RN.

Novità in vista per gli appassionati di videogiochi calcistici. Nel prossimo Pes 2021 Milan ed Inter non avranno la licenza ufficiale e appariranno nel gioco con nomi fittizi, come la Juventus in Fifa20. Non quelli dei giocatori, ma quelli dei due club. Konami aveva sottolineato che il contratto di licenza con le due società non sarebbe stato rinnovato: “Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale e con AC Milan non verrà rinnovato. La rappresentanza del club non sarà influenzata in eFootball PES 2020”.

Ecco allora che l’Inter si chiamerà Lombardia NA, che sembra forse riferirsi a Lombardia Nerazzurra/i mentre sarà contrapposto al Milan, che si chiamerà Milano RN, presumibilmente Milano Rossonera/i.