Roma-Inter, Conte: “Troppo bistrattati. Annata tormentata”

Antonio Conte parla alla vigilia di Roma-Inter. Il tecnico dei nerazzurri ha qualche rimpianto per via dei troppi infortuni

Giornata di vigilia per l‘Inter di Antonio Conte, tornata a credere nello Scudetto dopo il successo contro la Spal. Il tecnico dei nerazzurri – intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club – ha presentato il prossimo match contro la Roma: “Sono una squadra attrezzata, con una rosa ottima e un bravo allenatore. Sicuramente sarà una partita dall’alto indice di difficoltà per noi, che veniamo da una gara giocata due giorni fa a Ferrara, quindi da un viaggio e da un giorno in meno di recupero”.

MOMENTO POSITIVO – “C’è entusiasmo perché iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto. I ragazzi iniziano ad essere apprezzati, nell’ultimo periodo, anche a sorpresa, questa squadra è stata bistrattata troppo”.

TROPPI INFORTUNI – “E’ stata un’annata tormentata soprattutto in difesa e a centrocampo per via di alcuni infortuni ripetuti. Per esempio abbiamo avuto per troppo poco tempo Sensi, senza considerare gli infortuni traumatici di Barella e Gagliardini. Vecino ha sempre il solito problema al ginocchio. Insomma, sono stati due reparti che ci hanno sempre fatto soffrire”.

