Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per Belotti: il bomber in bilico al Torino, tutte le cifre ma c’è anche la minaccia dall’estero

Tra i giocatori più in forma al ritorno in campo dopo il lockdown c’è Andrea Belotti, che sta trascinando il Torino a suon di gol verso la salvezza. Ma non erano certo queste le ambizioni dei granata ad inizio stagione e anche il bomber inizia a riflettere sul suo futuro. Il club intende discutere il rinnovo del suo contratto al termine del campionato, una volta raggiunto con certezza l’obiettivo, ma i top club incombono. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione, richiamando il grande interessamento dell’Inter. Conte, non è un mistero, stravede per il ‘Gallo’. Serviranno, di certo, più dei 40 milioni già proposti dalla Fiorentina e rifiutati a gennaio dal presidente torinista Cairo per averlo. La volontà del giocatore di lottare per traguardi ambiziosi potrebbe, alla fine, fare la differenza. Il bomber è seguito anche all’estero, in particolare dal Manchester United. Per l’estero, esiste una clausola da 100 milioni di euro. Qualora i ‘Red Devils’ o altri club decidessero di esercitarla, la partita di fatto sarebbe chiusa.

