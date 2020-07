Il papà di Messi potrebbe spostare la residenza a Milano. Rumors che riaccendono la pista Inter per il Pallone d’Oro che non ha ancora rinnovato col Barcellona

L’Inter sogna il colpo Leo Messi. La possibile richiesta del papà del Pallone d’Oro Jorge, che cura tutti gli interessi attorno al figlio, di spostare la propria residenza a Milano ha riacceso i rumors su un clamoroso approdo in nerazzurro del numero dieci del Barcellona. Ma per il momento si tratterebbe soltanto di un’operazione di natura fiscale, con ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea però come Suning avrebbe le armi giuste per tentare un possibile assalto alla ‘Pulce’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via due top player | Doppio colpo dal Chelsea

Inter, gli scenari per il sogno Messi

Negli ultimi tempi c’è stata più qualche frizione tra il Barça e Messi sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2021, che malgrado le dichiarazioni di facciata stenta ancora ad arrivare. L’Inter approfitterebbe della situazione, con Suning che avrebbe la disponibilità economica per elargire all’argentino un contratto da 50 milioni di euro all’anno (firmerebbe almeno un triennale), 19 in più per fare un esempio rispetto ai 31 milioni che Cristiano Ronaldo percepisce alla Juventus. Le operazioni Lukaku ed Eriksen hanno dimostrato sul piano finanziario la forza dell’Inter, che potrebbe fare leva anche sui problemi con il fisco spagnolo registrati negli anni scorsi dalla famiglia Messi, oltre che all’incentivo sul Decreto crescita per i lavoratori che arrivano per la prima volta in Italia.

Difficile, se non impossibile: ma Suning e l’Inter restano alla finestra, pronte a cogliere l’occasione del secolo se dovesse presentarsi anche una sola opportunità di portare Messi in maglia nerazzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, futuro Messi: ecco l’indizio