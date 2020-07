Arriva la bomba di mercato Inter. I nerazzurri potrebbero piazzare il doppio colpo in entrata dal Chelsea con due cessioni: nel mirino Kante ed Emerson Palmieri

L’Inter cambierà probabilmente volto in vista della prossima stagione per provare a ridurre il gap con la Juventus accontentando le richieste di mercato di Antonio Conte. In questo senso la dirigenza nerazzurra guarda con attenzione a quanto accade in Inghilterra ed in particolare in casa Chelsea dove Emerson Palmieri è in uscita. L’itala-brasiliano è stato lungamente accostato all’Inter per rinnovare la corsia di sinistra ma non è l’unico pupillo nel mirino di Conte che sogna anche N’Golo Kante.

In questo senso la bomba arriva direttamente dal giornalista Maurizio Pistocchi che su ‘Twitter’ parla di un possibile doppio colpo dell’Inter, con il centrocampista e il terzino protagonisti, il tutto grazie alle possibili cessioni di top player della rosa come Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Il croato in direzione Liverpool, mentre il forte difensore slovacco piace da tempo a società come PSG e Manchester United.

