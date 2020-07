Calciomercato Inter, asse col Real Madrid | Patto per Tonali e Kante

N’Golo Kanté e Sandro Tonali potrebbero essere due dei nomi caldi per la prossima sessione di mercato. Coinvolto l’asse Inter-Real Madrid

Continua l’asse di mercato tra Inter e Real Madrid che in questa calda estate hanno già chiuso il passaggio in nerazzurro di Hakimi che arriverà alla corte di Conte al termine dell’attuale stagione. La priorità dei nerazzurri in vista della prossima stagione ora è quella di rinforzare il centrocampo con Marotta che sarebbe già da tempo al lavoro per anticipare la concorrenza su Sandro Tonali. Negli ultimi giorni è però spuntato anche il profilo di N’Golo Kante, calciatore francese che piace anche al Real. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ le due compagini avrebbero stetto un patto per non ostacolarsi sui due calciatori. Un’alleanza che spingerebbe le ‘Merengues’ ad abbandonare la pista che porta a Kante, con l’Inter a ricambiare il favore per il giovane centrocampista del Brescia. Il francese del Chelsea è valutato intorno ai 60 milioni di euro mentre Tonali poco più di 40.

