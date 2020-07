Sandro Tonali sarà il grande gioiello di calciomercato della Serie A: Inter e Juventus duellano

Sandro Tonali resta tra i talenti più importanti del calcio italiano. Il classe 2000 ha confermato le aspettative nel suo primo anno in Serie A, nonostante la Serie B molto vicina per il Brescia. Il centrocampista in estate andrà via, Inter e Juventus sono le squadre più interessate al gioiello. Con grande orgoglio del suo agente, Beppe Bozzo: “Tonali incarna l’unicum perché è nato grande. In lui c’è tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri. Senza testa, cuore, gamba e altruismo non sarai mai completo, non vai da nessuna parte”.

Beppe Bozzo, poi, a il ‘Foglio Sportivo’ si è soffermato anche sul duello tra Inter e Juventus sul calciomercato e la distanza tra i due club: “Prima dell’arrivo di Ronaldo, i bianconeri si preoccupavano di indebolire le avversarie, tutte le volte che queste stavano finalmente per raggiungerli. È successo con Higuain e il Napoli, con Pjanic e la Roma. L’Inter era fuori dai giochi per insufficienti investimenti, ma conoscendo Marotta, è destinata a colmare il gap con la Juve e, anzi, credo l’abbiano già colmato. Lo stop causato dal virus ha stravolto la situazione, ma non vedo un’Inter tecnicamente indietro rispetto al club di Agnelli. E stavolta la Juve non riuscirà a smontarla”.