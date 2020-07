Calciomercato Inter, Allegri per il dopo Conte: l’annuncio

Calciomercato Inter, salgono le quotazioni di Massimiliano Allegri: come alla Juventus, il tecnico livornese può prendere il posto di Conte

Sfumata la rincorsa scudetto, l’Inter di Antonio Conte deve comunque provare a concludere la stagione nel miglior modo possibile. Nerazzurri che hanno dimostrato dei limiti in questa parte conclusiva della stagione, con alcuni risultati deludenti, ma c’è ancora la possibilità di raggiungere almeno il secondo posto. I tre punti questa sera con il Torino permetterebbero il sorpasso all’Atalanta e l’aggancio alla Lazio alle spalle della Juventus. In caso di un rush finale non all’altezza (c’è anche l’Europa League da giocare ad agosto e da provare a vincere), la posizione di Conte potrebbe sorprendentemente traballare. I rumours su un sostituto d’eccezione sono in crescita. Si parla di un Massimiliano Allegri pronto a prendere l’eredità del pugliese, come avvenuto già alla Juventus anni fa. Uno scenario non improbabile, confermato anche dalle parole del giornalista Giancarlo Padovan a ‘Sky’, che svela: “Allegri andrebbe molto volentieri all’Inter. Il suo sogno sarebbe completare il giro delle panchine delle tre big italiane”. Dopo Milan e Juventus, insomma, la panchina nerazzurra andrebbe a completare un ‘triplete’ simbolico e importante nella sua carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, clamoroso in casa Inter | Spunta una mail segreta al presidente!

Inter, Conte verso l’addio: spunta la soluzione a sorpresa