Tensioni e segreti in casa Inter. La prima stagione con Antonio Conte in panchina, quando mancano ancora le ultime gare di campionato ed Europa League, è già considerata al di sotto delle aspettative. Così, a mettere benzina sul fuoco è una mail segreta (ormai non più tale) indirizata al presidente Steven Zhang, che dalla Cina segue quotidianamente la vita del suo club: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, mail segreta al Presidente: le ultime

Tra i problemi dei quali si sta occupando il presidente dell’Inter, riporta il ‘Corriere dello Sport’, figura anche una mail a lui indirizzata e partita da un computer della Pinetina. Nel contenuto del testo, il presidente sarebbe stato messo a conoscenza degli errori commessi nella programmazione del 2019-20, non ascrivibili a Conte, ed è stato informato su quella che sarebbe la linea giusta da tenere per il mercato 2020-21: acquistare giovani talenti ma ma soprattutto elementi esperti, pronti per vincere subito. Zhang ha dunque ricevuto la mail che per sbaglio (o forse no) è finita anche in una delle caselle di posta in viale della Liberazione.

