Clamorose idee per la panchina del calciomercato Inter, che non esclude l’esonero di Conte

Quarta a meno dieci punti dalla capolista Juventus, l’Inter vive un momento difficile in questa prima annata con Antonio Conte in panchina. Sconfitte, critiche, un gioco poco entusiasmante. L’eliminazione da Champions League e Coppa Italia, l’addio al sogno scudetto. L’Europa League come unica àncora di salvezza per una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. L’ultimo risultato deludente è arrivato ieri, quando Miguel Veloso ha portato sul 2 a 2 il match contro il Verona acuendo le voci su un clamoroso esonero dell’ex juventino: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: le ultime sul futuro di Conte, a rischio esonero, e i nomi di Allegri, Pochettino e Simeone per il calciomercato Inter.

Inter, numeri negativi per Conte

L’Inter di Conte ad oggi non ha mostrato particolari progressi rispetto alla passata stagione, considerando soprattutto il dispendioso mercato fatto la scorsa estate e a gennaio. Così, l’attuale quarto posto alle spalle dell’Atalanta fa ancora più rumore. Dopo la pausa per l’emergenza Coronavirus, in campionato ha ottenuto tre sole vittorie, due pareggi e una sconfitta: numeri negativi per una squadra che fino a poche settimane fa credeva ancora nella rimonta scudetto. Conte è nervoso e lo ha dimostrato in molteplici frangenti. Le sue esternazioni non fanno altro che aumentare le indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Inter, rischio esonero per Conte: le ultime

“A fine anno tutti faremo le nostre considerazioni, se c’è qualcosa da dire lo dirò al club. A tutti piacerebbe vincere ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal vincere”. Antonio Conte ha parlato così dopo Verona-Inter, ancora amareggiato per il pareggio beffardo della sua squadra. Il tecnico ha dunque alimentato alcuni dubbi sulla sua permanenza milanese in vista dei prossimi anni. Le ultime clamorose indiscrezioni, del resto, parlano di un possibile esonero per Conte. Nonostante il triennale da 11 milioni di euro a stagione firmato dal pugliese, infatti, Suning avrebbe considerato l’idea di sostituirlo dopo l’annata deludente. Il tecnico, che spesso ha criticato l’operato della società sul mercato (con i mancati arrivi di Vidal e Dzeko tra i suoi motivi di tristezza), potrebbe quindi salutare Marotta con due anni di anticipo rispetto alle previsioni. L’ipotesi sarebbe clamorosa e dispendiosa per il club, che ha ancora un anno di contratto con Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, da Allegri a Simeone: i nomi per il dopo Conte

In caso di sorprendente addio di Conte, all’Inter potrebbe finire Max Allegri, attualmente alla ricerca di nuove esperienze. Già guida di Milan e Juventus, quindi, firmando coi nerazzurri il toscano completerebbe il trio delle storiche ‘big’ italiane. Allegri è l’uomo forte di Marotta, che già lo chiamò per sostituire Conte a Torino nel 2014. Altro profilo molto interessante è Mauricio Pochettino, fermo dopo l’esperienza al Tottenham e voglioso di lavorare per club con grandi ambizioni; il connazionale di Zanetti ama un tipo di gioco propositivo e dalla forte connotazione internazionale. La grande idea suggestiva, infine, porta il nome del ‘Cholo’ Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid che ha sempre manifestato la volontà di allenare i nerazzurri in futuro.

