Soluzione a sorpresa per il futuro di Conte con l’Inter, possibile un divorzio consensuale

Né esonero, né dimissioni: l’Inter e Antonio Conte potrebbero arrivare ad un divorzio consensuale, dopo la crisi dell’ultimo periodo. Il pareggio contro il Verona con le successive parole di accusa dell’allenatore salentino hanno ulteriormente aumentato la distanza tecnico-società. Ecco perché una separazione anticipata, nonostante il ricco contratto per altri due anni, è un’ipotesi sempre più attuale come conferma oggi anche il ‘Corriere della Sera’. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Conte | Super offerta dalla Premier

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Conte

“A fine anno tutti faremo le nostre considerazioni, se c’è qualcosa da dire lo dirò al club”. Antonio Conte lo spiegò dopo Verona-Inter, ancora nervoso per la nuova prestazione deludente della sua formazione. In caso di un suo camoroso addio a fine stagione, dunque, Max Allegri figura tra le idee per l’Inter. Insieme all’ex Milan e Juventus, però, non è da escludere l’ipotesi Mauricio Pochettino, mentre i tifosi sperano sempre nel suggestivo arrivo di Diego Simeone. Intanto, sono momenti di riflessione in casa Inter: la prima stagione di Conte si sta chiudendo al di sotto delle aspettative.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, terremoto Inter | Già scelto il sostituto di Conte

Inter, Conte rischia la beffa: niente Champions con il quarto posto

Calciomercato Inter, clamoroso Conte | Subito l’esonero: decisione presa!