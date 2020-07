Momento difficile per Conte all’Inter. Il tecnico potrebbe lasciare i nerazzurri se arrivasse un’offerta importante dalla Premier League

Tensione in casa Inter tra la società e Antonio Conte. Rapporti freddi tra le parti dopo gli ultimi deludenti risultati e le dichiarazioni post Verona dell’allenatore salentino. Suning ha però smentito un possibile divorzio dal tecnico e l’arrivo di Allegri anche per motivi puramente economici, con l’ex Ct che a Milano guadagna oltre 11 milioni a stagione senza dimenticare che a libro paga c’è ancora Spalletti. Diversa – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – sarebbe invece la situazione se dovesse essere Conte a chiedere di interrompere il rapporto, magari con un’offerta importante tra le mani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso Conte | Subito l’esonero: decisione presa!

Inter, Conte torna in Premier con l’addio all’Inter

Qualche proposta pesante per Conte in questo senso potrebbe arrivare dall’Inghilterra, con il tecnico pugliese che tornerebbe in Premier League dopo l’esperienza alla guida del Chelsea. Al momento nulla di concreto, ma vista la situazione Conte potrebbe aspirare a due panchine Oltremanica: ci riferiamo alle squadre di Manchester, in caso di divorzio dello United con Solskjaer e del City con Guardiola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Allegri il prescelto | Le richieste a Suning e il pericolo PSG