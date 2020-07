Marotta punterebbe su Allegri con l’addio anticipato di Conte. L’ex Juventus, che piace anche al PSG, potrebbe chiedere un triennale da 10-12 milioni a stagione

Dopo un anno sabbatico, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista. E tra le pretendenti al tecnico livornese potrebbe esserci anche l’Inter in caso d’addio anticipato di Antonio Conte. Non ci sono certezze sulla conferma in nerazzurro dell’ex Ct della Nazionale, con Allegri che sarebbe il nome forte di Marotta se dovessero separarsi già questa estate le strade di Conte e dell’Inter. Come successo alla Juventus nel 2014 Allegri potrebbe quindi raccogliere l’eredità del collega, stavolta al timone dei nerazzurri.

Inter, le cifre dell’affare Allegri in panchina

Allegri è nei desideri anche del Paris Saint-Germain, che punterebbe deciso sull’ex Juve se Tuchel dovesse fallire ad agosto in Champions League. L’allenatore toscano ha terminato il 30 giugno scorso il contratto che lo legava ai bianconeri, dove guadagnava oltre 7 milioni a stagione. All’Inter e a Suning potrebbe chiedere uno stipendio tra i 10 e i 12 milioni di euro per le prossime tre stagioni, sulle stesse cifre che percepisce attualmente Conte e che gli offrirebbe lo sceicco del PSG. Il ‘terremoto’ Conte potrebbe aprire scenari inimaginabili fino a poco tempo fa per la panchina dell’Inter…

