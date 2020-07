Calciomercato Barcellona, ecco l’indizio sul futuro in maglia blaugrana di Lionel Messi

Si è parlato molto, in queste settimane, del futuro di Lionel Messi al Barcellona. Il contratto del fuoriclasse con i blaugrana è in scadenza nel 2021, la trattativa per il rinnovo è ancora in corso e la fumata bianca non c’è ancora stata. Al punto che i rumours sul rapporto non ideale con il presidente catalano Bartomeu avevano fatto supporre una clamorosa rottura. I tifosi del Barça possono però tirare un sospiro di sollievo. Messi, con tutta probabilità, resterà al Camp Nou. La ‘Pulce’ ha posato con la nuova divisa ufficiale 2020-2021 della squadra, nella presentazione pubblicata sui canali social del club. La divisa, in particolare, torna alle strisce verticali con inserti dorati e richiama quella degli anni Venti del Novecento.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, via dal Barcellona | Poker di squadre in Serie A

Calciomercato Inter, Lautaro-Messi: la verità di Bartomeu