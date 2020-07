L’Inter punta a confermare Alexis Sanchez anche il prossimo anno: ipotesi scambio con il Manchester United, i dettagli

Se il ‘nuovo’ campionato dopo il lockdown non ha sorriso all’Inter di Antonio Conte, c’è un nerazzurro che ha sfruttato al meglio la ripartenza. Si tratta di Alexis Sanchez che ha conquistato finalmente un posto centrale nella squadra, partendo spesso da titolare e mettendo dentro anche due reti e garantendo diversi assist ai compagni di squadra. Un rendimento che ha spinto Marotta a pensare ad una sua possibile conferma anche il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi compra casa a Milano: i nerazzurri sognano

Con il Manchester United l’Inter sta lavorando per estendere il prestito fino al termine dell’Europa League, ma intanto dalla Spagna ‘fichajes.com’ parla di un’idea per far restare il cileno in Italia a titolo definitivo. Potrebbe essere Ivan Perisic il nome giusto per far decollare la trattativa. Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto, nonostante l’intenzione di entrambi le parti di continuare insieme. I bavaresi cercano uno sconto rispetto ai 20 milioni stabiliti la scorsa estate. In caso di mancato accordo, il croato potrebbe essere inserito nell’affare Sanchez.