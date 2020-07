Conte ha deciso, ok a due clamorose cessioni per il calciomercato Inter

Antonio Conte manda segnali all’Inter. Ancora impegnato nelle ultime gare del campionato prima delle sfide di agosto in Europa League, il tecnico sembra aver già delineato le sue prerogative per la prossima sessione di calciomercato. Non solo acquisti eccellenti, Marotta potrebbe assecondarlo con le cessioni di due ‘big’: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Conte ha deciso: Brozovic e Skriniar cedibili

Nella recente partita contro la Fiorentina, dietro le scelte che hanno spinto Conte a lasciare in panchina Skriniar e Brozovic, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe esserci una motivazione di mercato. Il tecnico non riterrebbe più intoccabili i due campioni, che rischiano dunque di finire sul mercato per finanziare i prossimi colpi dell’Inter. Un’idea ritenuta clamorosa fino a poche settimane fa, ma che ora inizia a prendere piede anche in virtù delle loro ultime prestazioni deludenti. La valutazione di entrambi i giocatori si aggira sui 60 milioni di euro e gli estimatori non si contano. Per il centrocampista ci sono Chelsea, Tottenham e Liverpool, per il difensore Manchester City e United e PSG. L’Inter vaglia dunque possibili scambi: Kante del Chelsea, Ndombele del Tottenham e Gabriel Jesus del Manchester City figurano tra i nomi più gettonati.

