CALCIOMERCATO CHELSEA KOULIBALY ROMAGNOLI / È vero che molti club italiani, Juventus e Inter su tutti, hanno messo gli occhi sulle potenziali occasioni di mercato che presenta il Chelsea. È altrettanto vero però che il club londinese, in vista di un'estate di profonda rivoluzione, si prepara a far tremare i club di Serie A con la previsione di grandi investimenti soprattutto in difesa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I 'Blues' di Frank Lampard, oltre a contare sulle risorse derivanti da una qualificazione alla prossima Champions League alla portata, faranno affidamento anche sugli introiti derivanti da una lunga lista di cessioni importanti che daranno il via ad un profondo restyling. Profili come Christensen, Zouma, almeno uno degli esterni mancini come Marcos Alonso e Emerson Palmieri frutteranno un tesoretto importante.

Per non parlare di N'Golo, finito nella lista dei possibili sacrificati attirando le attenzioni della Juventus, ma soprattutto del Real Madrid e di altri top club europei che potrebbero accontentare i londinesi con proposte ben superiori ai 70 milioni di euro. Tanti soldi che verrebbero poi destinati innanzitutto all'acquisto di due nuovi centrali di spessore internazionale.

Calciomercato Milan e Napoli, il Chelsea studia il doppio colpo Romagnoli-Koulibaly

Ecco che dunque la ricerca dei londinesi si è concentrata in particolare sulla Serie A, dove negli anni hanno spesso pescato con successo. All'obiettivo primario individuato in Kalidou Koulibaly, possibile partente in casa Napoli, negli ultimi periodi è tornata ad aggiungersi anche la candidatura di Alessio Romagnoli, il capitano del Milan alle prese con un rinnovo spinoso. Con i soldi della Champions e gli introiti delle cessioni, il Chelsea non avrebbe quindi troppe difficoltà a puntare al doppio colpo, mettendo sul tavolo circa 75 milioni di euro per convincere i partenopei a cedere il senegalese ed i 38 milioni di euro della clausola nel contratto del centrale rossonero.

