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Roma, scelto l’erede di Dybala: 24 anni e scuola Real Madrid

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Quest’anno ha realizzato 20 gol e 7 assist in 34 partite

A meno di ripensamente fra due mesi terminerà l’avventura di Paulo Dybala alla Roma. Allo stato attuale, infatti, non sembrano esserci i margini per il rinnovo del contratto dell’argentino, in scadenza appunto il prossimo 30 giugno. Inoltre Massara e soci si stanno già muovendo per il sostituto. Il nome sarebbe già stato individuato: ha 24 anni ed è cresciuto nel Real Madrid.

Dybala durante una partita della Roma
Roma, scelto l’erede di Dybala: 24 anni e scuola Real Madrid (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’erede di Dybala? Sergio Arribas, classe 2001 madrileno in forza all’Almeria, club di Liga 2. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, ad oggi è lui il prescelto per prendere il posto de ‘La Joya’, il cui futuro potrebbe essere in Patria, precisamente al Boca Juniors dove è da poco tornato il suo amico ed ex compagno a Trigoria Leandro Paredes.

Arribas è un 10 moderno di piede mancino, autore quest’anno di ben 20 gol e 7 assist in 34 partite. Il suo contratto con l’Almeria, in piena lotta promozione, scade nel 2029: la valutazione sul cartellino è tra i 15 e i 20 milioni di euro.

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