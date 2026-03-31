La Federazione ha rescisso il contratto con effetto immediato
Desta enorme sorpresa la decisione della Federcalcio di licenziare il Commissario tecnico due mesi prima del Mondiale 2026 negli Stati Uniti e Canada.
L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi: Otto Addo lascia la panchina del Ghana, portato ai Mondiali dove è stato inserito nel Gruppo L con Inghilterra, Croazia e Panama. La Nazionale africana esordirà proprio contro quest’ultima il prossimo 18 giugno.
Esordirà senza il selezionatore che l’ha guidata negli ultimi due anni, dopo la prima esperienza nel 2022 durata circa 10 mesi e quella ancora prima – come assistente – dal settembre 2021 al febbraio 2022.
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La federazione ghanese ha ufficializzato così il divorzio con Otto Addo dopo la sconfitta contro la Germania in amichevole: “La Ghana Football Association comunica di aver interrotto la collaborazione con il Commissario Tecnico della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato. La Federazione desidera ringraziare sinceramente Otto Addo per il suo contributo alla squadra e gli augura il meglio per il futuro”.
Il Ghana dovrebbe comunicare a breve il sostituto di Otto Addo.