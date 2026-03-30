Il bresciano spiazza tutti: nuovo club neanche due mesi dopo l’addio al Marsiglia
Colpo di scena De Zerbi. Ha dato la sua apertura a un immediato ritorno in panchina. E che panchina, la più ‘pericolosa’ in questo momento.
De Zerbi potrebbe tornare a brevissimo, ovvero già nelle prossime ore, in Premier League. Stando a ‘Sky Sport’, infatti, il tecnico bresciano ha aperto al Tottenham, il quale lo ha contattato per il post Igor Tudor.
Si pensava a un suo possibile rifiuto a subentrare a stagione in corsa, più precisamente a sole 7 giornate dalla fine, invece ecco arrivare l’ok. E così, neanche due mesi dopo il divorzio col Marsiglia, l’ex allenatore del Sassuolo potrebbe assumere la guida di un Tottenham in caduta libera e appena 1 punto sopra la zona retrocessione.
Chiaramente non sarebbe solo un tecnico ad interim, il classico traghettatore per salvare una stagione orrenda: gli ‘Spurs’ puntano su di lui per iniziare un nuovo ciclo.
Contratto di 5 anni per De Zerbi
Sul piatto, non a caso, un contratto di ben cinque anni. Il club londinese vuole (ri)costruire qualcosa di importante, per questo De Zerbi sta prendendo in forte considerazione il ritorno – ovviamente ad alto rischio, vista la situazione drammatica in cui versa la squadra – in Premier League dopo il buon lavoro fatto al Brighton.