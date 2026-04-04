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UFFICIALE, intervento e stagione finita: l’annuncio prima di Inter-Roma

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“Ci vediamo presto”, ha scritto il calciatore dopo l’operazione

Si è operato prima del big match di Pasqua tra Inter e Roma. Lo ha comunicato in via ufficiale il club nerazzurro: per lui la stagione finisce qui.

Chivu durante una partita dell'Inter
UFFICIALE, intervento e stagione finita: l’annuncio prima di Inter-Roma (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Alessandro Calligaris è finito sotto i ferri: “Si è sottoposto oggi (venerdì 3 aprile, ndr) ad intervento chirurgico al gomito del braccio sinistro – la nota dell’Inter – L’intervento è perfettamente riuscito: dopo un periodo di riposo, comincerà la fase riabilitativa”.

Ventuno anni compiuti lo scorso 7 marzo, Calligaris è il portiere dell’Under 23 interista guidata da Vecchi, ma è anche da tempo nel giro della prima squadra di mister Chivu.

Calligaris nel giro della prima squadra

Il romeno lo ha convocato spesso nella stagione in corso, vedi il derby d’andata col Milan come Udinese-Inter del gennaio scorso – nella fattispecie quando sono mancati a turno il terzo portiere Di Gennaro, Josep Martinez e Sommer.

Calligaris su Instagram
Calligaris dopo l’operazione al gomito: “Ci vediamo presto” – Calciomercato.it

“Ci vediamo presto”

Calligaris è soprattutto uno dei punti fermi dell’Inter Under 23, militante nel Girone A di Serie C, ed è legato ai nerazzurri da un contratto che scade a giugno 2029. “Ci vediamo presto”, il messaggio della sua storia Instagram allegato a una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale dopo l’intervento al gomito sinistro.

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