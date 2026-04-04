Offensiva Barcellona per Bastoni: “Ecco la prima offerta all’Inter”

Il club blaugrana sarebbe già passato all’attacco dopo l’apertura del difensore

La trattativa tra Inter e Barcellona sta per cominciare, almeno secondo ‘Sport Mediaset’ che parla già di prima offerta presentata dai blaugrana per il cartellino di Alessandro Bastoni. Il difensore ha già aperto al trasferimento in Catalogna e ci sarebbe già un’intesa di massima per un contratto da circa 7 milioni a stagione bonus esclusi.

Siamo soltanto ad aprile, ma evidentemente il Barça punta a chiudere la questione entro la fine della stagione. E così l’offensiva sarebbe già scattata, con tanto di prima proposta ufficiale o quasi al club nerazzurro. Una proposta, va detto, piuttosto bassa.

Per ‘Sport Mediaset’, la società di Laporta ha infatti “messo sul tavolo 45 milioni di euro”. Pochi per l’Inter, la quale “vorrebbe guadagnarci almeno 60 milioni perché ritiene Bastoni, a prescindere da questi due mesi, un giocatore importante”. Non a caso è uno di quelli più utilizzati da Chivu nella stagione che sta per concludersi, forse nell’ultima del classe ’99 in maglia nerazzurra.