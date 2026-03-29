Le ultime sulle condizioni del centrocampista rossonero ora alle dipendenze della Francia

Scatta l’allarme Rabiot in casa Milan dopo le parole di Deschamps in conferenza stampa. Questa mattina il centrocampista francese ha inoltre saltato la rifinitura di vigilia del match amichevole contro la Colombia.

“Ha subito un colpo al ginocchio”, ha detto ieri il CT della Francia. Rabiot non si è allenato “a scopo precauzionale” e a meno di sorprese salterà la sfida con la Colombia dopo aver giocato per intero qurlla di lusso col Brasile il 26 marzo.

Le sue condizioni non sembrano preoccupare, anche se sarà sottoposto a ulteriori controlli non appena rientrerà a Milanello.

L’ex Juve e Marsiglia è uno dei pilastri della squadra di Allegri, che di fatto ha perso solo quando è stata costretta a fare a meno di lui.

Rabiot è approdato al Milan l’estate scorsa per circa 7 milioni, firmando un contratto fino a giugno 2028. Fin qui ha collezionato 24 presenze tra campionato e coppe, realizzando 5 gol e altrettanti assist.