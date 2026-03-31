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Malore in panchina e partita interrotta: trasportato d’urgenza in ospedale

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Si è sentito male il CT della Nazionale ospite

Shock all’Opus Arena di Osijek, dove era in corso la sfida tra Croazia e Turchia Under 21 valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria. La partita è stata sospesa prima della fine del primo tempo per un malore.

Malore per il tecnico della Turchia Under 21
Malore in panchina e partita interrotta: trasporto d’urgenza in ospedale (Screen) – Calciomercato.it

C’è grande preoccupazione per il tecnico della Nazionale turca, Egemen Korkmaz. Secondo le prime ricostruzioni, il tecnico 43enne è collassato a terra durante l’incontro, con gli altri membri della panchina della Turchia che hanno invocato subito l’intervento dell’ambulanza.

CT della Turchia Under 21 dal maggio 2025, Korkmaz è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre i calciatori sono rientrati nello spogliatoio. L’arbitro svizzero Dudic ha decretato l’interruzione della gara, al momento dello stop ferma sul risultato di 0-0.

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