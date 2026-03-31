Malore in panchina e partita interrotta: trasportato d’urgenza in ospedale

Si è sentito male il CT della Nazionale ospite

Shock all’Opus Arena di Osijek, dove era in corso la sfida tra Croazia e Turchia Under 21 valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria. La partita è stata sospesa prima della fine del primo tempo per un malore.

C’è grande preoccupazione per il tecnico della Nazionale turca, Egemen Korkmaz. Secondo le prime ricostruzioni, il tecnico 43enne è collassato a terra durante l’incontro, con gli altri membri della panchina della Turchia che hanno invocato subito l’intervento dell’ambulanza.

🚨 IMAGES TERRIBLES !! EGEMEN KORKMAZ, LE SÉLECTIONNEUR DES U21 DE LA TURQUIE S’EST EFFONDRÉ AU SOL LORS DU MATCH CONTRE LA CROATIE !! 🤯 Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, tandis qu’Egemen Korkmaz est transporté à l’hôpital. 🏥 🎥 @tivibuspor

pic.twitter.com/5B5vmQiqvY — Actu Süper Lig (@actu_Superligfr) March 31, 2026

CT della Turchia Under 21 dal maggio 2025, Korkmaz è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre i calciatori sono rientrati nello spogliatoio. L’arbitro svizzero Dudic ha decretato l’interruzione della gara, al momento dello stop ferma sul risultato di 0-0.