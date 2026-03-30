Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bastoni, vai al Barcellona: è il momento giusto per lasciare l’Inter

Foto dell'autore

Un’occasione troppo grande per farsela scappare. E dopo sette anni il suo ciclo in nerazzurro può considerarlo concluso

Non siamo amici né suoi consiglieri, ma a Bastoni una cosa vogliamo dirla lo stesso: vai al Barcellona. Non perdere questa grande occasione professionale, ma anche di vita.

Bastoni Barcellona: grafica
Bastoni, vai al Barcellona: è il momento giusto per lasciare l’Inter (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

È il momento giusto per lasciare l’Inter, una squadra a fine ciclo e dal futuro incerto. Coi paletti fissati dalla proprietà statunitense, anzi canadese, sarà davvero un’impresa mantenerla competitiva per i massimi traguardi. Con riferimento all’Italia, perché per quanto riguarda la Champions servirebbe davvero un altro mezzo miracolo inzaghiano.

Dopo sette anni e sette trofei, ma a maggio potrebbero essere nove, il suo ciclo in nerazzurro può considerarlo concluso. E il Barcellona è la miglior squadra possibile per lui: gioca un calcio che esalterebbe all’ennesima potenza le sue qualità di difensore regista e rifinitore. Non solo, è quella del futuro oltre che del presente, visto che può contare su tanti campioni e fenomeni, vedi Yamal e Pedri, in grado sulla carta di poter dominare per i prossimi dieci anni.

Al Barça, perché chi dice che i soldi non fanno la differenza è solo un pessimo bugiardo, andrebbe anche a guadagnare di più, entrando nell’elite dei difensori più pagati al mondo. Insomma, a noi farebbe piacere restasse qui in Italia, ma il Barcellona è un’opportunità troppo importante per lasciarsela scappare.

/7
3133

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU