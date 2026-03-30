Un’occasione troppo grande per farsela scappare. E dopo sette anni il suo ciclo in nerazzurro può considerarlo concluso

Non siamo amici né suoi consiglieri, ma a Bastoni una cosa vogliamo dirla lo stesso: vai al Barcellona. Non perdere questa grande occasione professionale, ma anche di vita.

È il momento giusto per lasciare l’Inter, una squadra a fine ciclo e dal futuro incerto. Coi paletti fissati dalla proprietà statunitense, anzi canadese, sarà davvero un’impresa mantenerla competitiva per i massimi traguardi. Con riferimento all’Italia, perché per quanto riguarda la Champions servirebbe davvero un altro mezzo miracolo inzaghiano.

Dopo sette anni e sette trofei, ma a maggio potrebbero essere nove, il suo ciclo in nerazzurro può considerarlo concluso. E il Barcellona è la miglior squadra possibile per lui: gioca un calcio che esalterebbe all’ennesima potenza le sue qualità di difensore regista e rifinitore. Non solo, è quella del futuro oltre che del presente, visto che può contare su tanti campioni e fenomeni, vedi Yamal e Pedri, in grado sulla carta di poter dominare per i prossimi dieci anni.

Al Barça, perché chi dice che i soldi non fanno la differenza è solo un pessimo bugiardo, andrebbe anche a guadagnare di più, entrando nell’elite dei difensori più pagati al mondo. Insomma, a noi farebbe piacere restasse qui in Italia, ma il Barcellona è un’opportunità troppo importante per lasciarsela scappare.