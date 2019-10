CALCIOMERCATO JUVE SARRI PEDRO CHELSEA / Sono solo tre le partite in Premier League di Pedro con la maglia del Chelsea. L'attaccante spagnolo non è più un punto fermo del club londinese, che sta pensando sempre più a ringiovanire la squadra. Dalla prossima estate difficilmente, dunque, ci sarà spazio per l'ex Barcellona, pronto a intraprendere una nuova avventura, magari in Italia.

Il calciatore conosce molto bene Maurizioe con lasempre attenta agli svincolati, vedere Pedro in Serie A potrebbe essere davvero possibile. Il club bianconero d'altronde deve fare i conti con le condizioni non sempre ottimali di, spesso infortunato, e con un, che non ha fatto ancora il salto di qualità sperato. Pedro aggiungerebbe ulteriore esperienza ad una squadra che vuole a tutti i costi la Champions League. Vista la situazione contrattuale (va in scadenza il prossimo giugno) il Chelsea potrebbe liberarsi dell'esterno anche a gennaio.