Nazionale, Lombardo su Mancini: “Gli piacerebbe tornare in azzurro”

Roberto Mancini è uno dei nomi caldi per la nazionale italiana in ottica futura con l’ex CT della nazionale che potrebbe tornare a guidare la squadra azzurra a partire dalla prossima estate.

Attualmente allenatore dell’Al-Sadd, Roberto Mancini fa parte di una lista di nomi che potrebbe contenere il prossimo CT della nazionale italiana.

Attilio Lombardo, attuale allenatore della Sampdoria e grande amico di Roberto Mancini, ha parlato così della candidatura di Roberto Mancini per la panchina azzurra: “Nessuno si aspettava che l’Italia potesse mancare la qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva, mi è dispiaciuto molto. Mi auguro che Roberto Mancini possa tornare sulla panchina della nazionale italiana, perché credo che abbia un debito. So che gli piacerebbe tornare alla guida degli azzurri“.

CT della nazionale che vinse l’europeo nel 2021, Roberto Mancini fu alla guida degli azzurri in occasione del secondo mondiale mancato da parte della nostra nazionale, uscendo con la Macedonia agli spareggi. Dopo l’elezione del nuovo presidente della FIGC il nome di Mancini potrebbe tornare in auge per la panchina azzurra.