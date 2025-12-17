DIRETTA Tutte le notizie del 17 dicembre: Inter, spunta l’ex Juve per sostituire Dumfries. Gimenez si opera

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Tutte le news di oggi, mercoledì 17 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.
Segui con Noi le notizie di oggi!
Barcellona? L'Inter blinda Bastoni!
L’INTER RESPINGE IL BARCELLONA E BLINDA BASTONI: Le Ultime!
Juve, doppio colpo a zero!
Secondo ‘Tuttosport’, la Juve valuta due centrocampisti in scadenza di contratto a giugno: Schlager del Lipsia e Timber del Feyenoord.
Milan, Gimenez si opera
Milan – Santiago Gimenez si opera alla caviglia: il bomber messicano, fuori dai piani di Allegri, starà fuori per altre sei-otto settimane.
Sostituto Dumfries: l'Inter pensa anche ad Alberto Costa
Secondo ‘Il Giorno’ l’Inter valuta anche il nome di Alberto Costa, terzino portoghese ceduto dalla Juve al Porto l’estate scorsa, per sostituire a gennaio Denzel Dumfries. Ieri l’olandese si è operato e dovrà star fuori per circa 2-3 mesi.