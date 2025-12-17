Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 17 dicembre: Inter, spunta l’ex Juve per sostituire Dumfries. Gimenez si opera

Barcellona? L'Inter blinda Bastoni!

L’INTER RESPINGE IL BARCELLONA E BLINDA BASTONI: Le Ultime!

Juve, doppio colpo a zero!

Secondo ‘Tuttosport’, la Juve valuta due centrocampisti in scadenza di contratto a giugno: Schlager del Lipsia e Timber del Feyenoord.

Milan, Gimenez si opera

Milan – Santiago Gimenez si opera alla caviglia: il bomber messicano, fuori dai piani di Allegri, starà fuori per altre sei-otto settimane.

Sostituto Dumfries: l'Inter pensa anche ad Alberto Costa

Secondo ‘Il Giorno’ l’Inter valuta anche il nome di Alberto Costa, terzino portoghese ceduto dalla Juve al Porto l’estate scorsa, per sostituire a gennaio Denzel Dumfries. Ieri l’olandese si è operato e dovrà star fuori per circa 2-3 mesi.

