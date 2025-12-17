La Juventus guarda al Verona: non solo Orban e Giovane, ecco l’altro profilo che attira le big

Nonostante una posizione in classifica non ottimale, il Verona attira le big: Rafik Belghali piace alla Juventus

Giovane e Orban attirano l’attenzione, è inevitabile. Anche Mosquera si è ritagliato uno spazio importante nel Verona di Zanetti. E poi c’è Rafik Belghali, già due volte in rete in questo campionato, con quotazioni in salita.

Si tratta di un esterno destro, che può giocare anche terzino a tutta fascia. Classe 2002 di buonissima prospettiva, capace specialmente nella fase offensiva. Deve crescere in fase di non possesso, ma avrebbe tempo e modo di farlo anche in un contesto più grande di Verona. E la Juventus ha messo gli occhi proprio su di lui.

Belghali-Juventus: cosa frena la trattativa

Secondo il quotidiano l’Arena, Belghali interessa molto alla dirigenza bianconera, tant’è che di recente ci sarebbe stato un contatto con la società gialloblu per chiedere alcune informazioni. La Juve ha sondato il terreno, ma il Verona vuole cedere Belghali solo a titolo definitivo.

Oltretutto, il giocatore è appena partito per la Coppa d’Africa per rappresentare la sua Algeria. Il torneo si disputerà dal 21 dicembre al 18 gennaio. E tutto ciò avrebbe frenato la voglia dei bianconeri di approfondire la conoscenza sul cartellino del calciatore.

Questo però non preclude la possibilità di ritornarci tra qualche settimana o qualche mese, per la prossima stagione. Le prestazioni di Belghali, però, potrebbero attirare anche altre concorrenti.