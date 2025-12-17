Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus guarda al Verona: non solo Orban e Giovane, ecco l’altro profilo che attira le big

Foto dell'autore

Nonostante una posizione in classifica non ottimale, il Verona attira le big: Rafik Belghali piace alla Juventus

Giovane e Orban attirano l’attenzione, è inevitabile. Anche Mosquera si è ritagliato uno spazio importante nel Verona di Zanetti. E poi c’è Rafik Belghali, già due volte in rete in questo campionato, con quotazioni in salita.

Rafik Belghali e Giovane
Rafik Belghali piace alla Juventus (ANSA) Calciomercato.it

Si tratta di un esterno destro, che può giocare anche terzino a tutta fascia. Classe 2002 di buonissima prospettiva, capace specialmente nella fase offensiva. Deve crescere in fase di non possesso, ma avrebbe tempo e modo di farlo anche in un contesto più grande di Verona. E la Juventus ha messo gli occhi proprio su di lui.

Belghali-Juventus: cosa frena la trattativa

Secondo il quotidiano l’Arena, Belghali interessa molto alla dirigenza bianconera, tant’è che di recente ci sarebbe stato un contatto con la società gialloblu per chiedere alcune informazioni. La Juve ha sondato il terreno, ma il Verona vuole cedere Belghali solo a titolo definitivo.

Belghali esulta con Mosquera
Belghali esulta con Mosquera (ANSA) Calciomercato.it

Oltretutto, il giocatore è appena partito per la Coppa d’Africa per rappresentare la sua Algeria. Il torneo si disputerà dal 21 dicembre al 18 gennaio. E tutto ciò avrebbe frenato la voglia dei bianconeri di approfondire la conoscenza sul cartellino del calciatore.

Questo però non preclude la possibilità di ritornarci tra qualche settimana o qualche mese, per la prossima stagione. Le prestazioni di Belghali, però, potrebbero attirare anche altre concorrenti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie