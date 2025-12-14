Atalanta
Lazio, la Coppa d’Africa è pesante: Sarri saluta anche Dia. Quanto staranno fuori

Foto dell'autore

Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di due giocatori importanti anche nelle rotazioni nella speranza di non ricadere in una sequela di infortuni

Chiusa la serata esaltante di Parma con la vittoria in 9 contro 11 grazie alla rete bellissima di Noslin, la Lazio deve preparare l’insidiosa partita casalinga di sabato alle 18 contro la Cremonese di Nicola. Tanti saranno gli assenti per Sarri, con le squalifiche pesanti di Zaccagni e Basic a cui si aggiungono gli infortunati come Rovella e poi i convocati in Coppa d’Africa come Dia e Dele-Bashiru.

Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it

L’attaccante senegalese è stato chiamato dal ct del Senegal nella lista dei 28 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale e che si ritroveranno domani in raduno a Diamniadio. Il centrocampista nigeriano invece sapeva già della convocazione. Niente da fare invece per Belahyane, lasciato a casa dal Marocco. Il rischio è di perdere a lungo entrambi i calciatori, visto che Senegal e Nigeria sono due big della Coppa d’Africa che prenderà il via il 21 dicembre e terminerà il 18 gennaio.

Per Dia e Dele-Bashiru la partenza era prevista oggi, saltando così la cena di Natale in programma domani sera a Spazio Novecento in zona Eur. Di nuovo tempi duri per Sarri, nella speranza che a queste assenze non si aggiungano la solita lunga lista di infortuni. Con la Cremonese in particolare le alternative saranno molto poche.

