Gabriel Jesus in Serie A a gennaio: un’idea di scambio con la Juve

L’Arsenal vuole disfarsi dell’attaccante brasiliano già nel mercato di riparazione

Gabriel Jesus ha il cartello vendesi appiccicato sulla schiena. L’Arsenal lo ha definitivamente scaricato: a gennaio proverà a disfarsene a titolo definitivo, o quantomeno fino al termine della stagione.

Gabriel Jesus fatica a riprendersi dopo i tanti, troppi infortuni, l’ultimo al legamento crociato che lo ha tenuto fuori un anno. I Gunners non ci credono più e così si sono messi alla ricerca di potenziali acquirenti.

Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan, probabilmente ai rossoneri è stato proposto dallo stesso club londinese oppure dai suoi agenti. Il Milan cerca altro.

Possibile un tentativo pure con la Juventus, anch’essa insoddisfatta del proprio attacco. E come i rossoneri, vedi Gimenez, ha perso il suo unico centravanti per guai fisici, vale a dire Dusan Vlahovic.

L’Arsenal potrebbe anche provare uno scambio, volendo di soli prestiti, Gabriel Jesus-David. Il canadese continua a far fatica e Spalletti non sembra crederci molto. Ad Arteta piace e potrebbe essere utile come rincalzo.

Juve, no allo scambio David-Gabriel Jesus

Difficilmente, però, la Juve accetterebbe tale scambio. David non è certo un intoccabile e potrebbe partire, anche se più in estate che a gennaio, ma non in cambio di Gabriel Jesus, un giocatore tutto da ricostruire fisicamente e lato ingaggio abbastanza costoso.