Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gabriel Jesus in Serie A a gennaio: un’idea di scambio con la Juve

Foto dell'autore

L’Arsenal vuole disfarsi dell’attaccante brasiliano già nel mercato di riparazione

Gabriel Jesus ha il cartello vendesi appiccicato sulla schiena. L’Arsenal lo ha definitivamente scaricato: a gennaio proverà a disfarsene a titolo definitivo, o quantomeno fino al termine della stagione.

Gabriel Jesus Juve copertina
Gabriel Jesus in Serie A a gennaio: un’idea di scambio con la Juve (Foto AI) – Calciomercato.it

Gabriel Jesus fatica a riprendersi dopo i tanti, troppi infortuni, l’ultimo al legamento crociato che lo ha tenuto fuori un anno. I Gunners non ci credono più e così si sono messi alla ricerca di potenziali acquirenti.

Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan, probabilmente ai rossoneri è stato proposto dallo stesso club londinese oppure dai suoi agenti. Il Milan cerca altro.

Possibile un tentativo pure con la Juventus, anch’essa insoddisfatta del proprio attacco. E come i rossoneri, vedi Gimenez, ha perso il suo unico centravanti per guai fisici, vale a dire Dusan Vlahovic.

L’Arsenal potrebbe anche provare uno scambio, volendo di soli prestiti, Gabriel Jesus-David. Il canadese continua a far fatica e Spalletti non sembra crederci molto. Ad Arteta piace e potrebbe essere utile come rincalzo.

David in azione
David per Gabriel Jesus tra Juve e Arsenal: la situazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Juve, no allo scambio David-Gabriel Jesus

Difficilmente, però, la Juve accetterebbe tale scambio. David non è certo un intoccabile e potrebbe partire, anche se più in estate che a gennaio, ma non in cambio di Gabriel Jesus, un giocatore tutto da ricostruire fisicamente e lato ingaggio abbastanza costoso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie