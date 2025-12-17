Antonio Conte cambia ancora: il Napoli anti-Milan è super offensivo

Il Napoli di Antonio Conte contro il Milan sarà ancora più offensivo: dall’infortunio di Olivera alla novità, ecco che come scenderanno in campo gli azzurri

Sarà un Napoli a trazione anteriore quello che scenderà in campo contro il Milan. Infatti, le ultime ipotesi di formazioni di Antonio Conte sembrano convergere su una direzione: non si cambierà il modulo utilizzato nelle recenti apparizioni e che ha portato il filotto di 5 vittorie di fila. E ci sarà una novità in campo: Matteo Politano titolare.

Secondo Sky Sport, il vice capitano azzurro tornerebbe titolare per avere una formazione ancora più offensiva e proiettata in avanti. E allo stesso tempo, Conte non vuole privarsi del suo capitano: Di Lorenzo sarà il braccetto di difesa. Il reparto arretrato sarà completato da Rrahmani e Buongiorno. A pagare questo cambiamento tattico sarà Beukema, che partirà dalla panchina.

Nuovo infortunio Napoli, come sta Olivera

Mathias Olivera ha accusato un fastidio al polpaccio che pregiudica la sua presenza nella partita contro il Milan. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma sicuramente contro i rossoneri non scenderà in campo. L’uruguaiano ha ben disputate le recenti gare, come quella contro la Juventus. Al suo posto torna Spinazzola titolare, che stava cercando di ritrovare la condizione ideale post infortunio.

Dunque, il Napoli anti-Milan avrà due esterni piuttosto offensivi. L’attacco non cambierà: Lang e Neres supporteranno Hojlund. Lukaku non ha ancora minuti nelle gambe e come confermato da Conte ci vorrà tempo, ci vorranno dei test fisici prima di vederlo scendere al fianco dei compagni.