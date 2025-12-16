Atalanta
Napoli, Lukaku parte per l’Arabia: come sta e quando può giocare

Missione araba per il Napoli per conquistare la sua terza Supercoppa della storia: c’è anche Lukaku, ecco come sta e quando può giocare

Romelu Lukaku parte con i suoi compagni per l’Arabia, in occasione della Supercoppa italiana. Prima sfida in semifinale contro il Milan, il 18 dicembre. Una data da cerchiare in rosso. Perché Big Rom potrebbe comodamente sedersi in panchina e rientrare tra i convocati 4 mesi dopo l’infortunio a Castel di Sangro.

Per superare la lesione di alto grado al retto femorale, l’attaccante belga ha deciso di non operarsi e avanzare con una terapia conservativa. Un’operazione avrebbe avuto tempi di recupero più lunghi e il rischio sarebbe stato quello di arrivare verso il Mondiale fuori condizione. Ma ovviamente la terapia conservativa ha i suoi contro: il ritorno in campo deve essere graduale e non è detto che possa aver funzionato.

Lukaku in Arabia con il Napoli: quando può giocare

Romelu Lukaku da ormai un mese è tornato a Napoli e sta proseguendo il suo percorso riabilitativo personale. Il peso è ok, ma la condizione atletica è lontana da quella vista in estate tra Dimaro e Castel di Sangro. Nei due ritiri era tirato a lucido, stava benissimo. E ora deve rincorrere quel tipo di condizione.

In Arabia, con ogni probabilità, Lukaku non scenderà in campo. Conte l’ha voluto con sé per fare gruppo, per averlo in panchina e dare una mano ai suoi compagni. Giusto che Big Rom viva lo spogliatoio e che possa dare il suo contributo alla squadra. Per il ritorno in campo si vedrà direttamente a gennaio, al nuovo anno. Lo staff del Napoli vuole accertarsi che Lukaku non rischi nulla anche per soli 10 minuti di partita.

